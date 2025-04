Stand: 23.04.2025 19:47 Uhr Osnabrück: Polizei startet Videoüberwachung am Neumarkt

Die Polizei hat am Mittwoch eine Videoüberwachung am Osnabrücker Neumarkt in Betrieb genommen. Ab sofort hätten Kameras den Verkehrsknotenpunkt im Blick, sagte ein Polizeisprecher. Ziel sei, Straftaten zu verhindern und die Sicherheit in dem Bereich zu erhöhen. Die Kameras sollen laut Polizei potentielle Täterinnen und Täter abschrecken. Gleichzeitig ermögliche die Überwachung, dass die Einsatzkräfte bei Lagen schneller informiert und so auch schneller vor Ort sein könnten, hieß es. Bereits in der Vergangenheit wurden öffentliche Plätze in Osnabrück wie der Hauptbahnhof vorübergehend mit Kameras der Polizei überwacht. Die nun eingeführte Überwachung am Neumarkt ist Teil eines Zehn-Punkte-Plans der Stadt und der Polizei, um die Sicherheit in der Innenstadt zu erhöhen. Dazu zählen den Angaben zufolge auch eine stärkere Polizeipräsenz sowie eine Waffenverbotszone in bestimmten Teilen der Innenstadt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück