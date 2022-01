Osnabrück: Polizei fordert mehr Schutz für Geldautomaten Stand: 31.01.2022 08:49 Uhr In Niedersachsen sprengen Diebe Immer wieder Geldautomaten. Meist entkommen sie unerkannt mit der Beute. Die Polizei in Osnabrück fordert jetzt höhere Sicherheitsstandards für die Automaten.

Banken sollten ihre Geldautomaten besser schützen, hieß es. "Ich sehe die deutschen Banken in der Pflicht, jetzt den Schutz ihrer Automaten zu verbessern", sagte Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück. Als mögliche Maßnahmen nannte er Geldautomaten, die das Geld bei einer Sprengung unbrauchbar machen, Alarmsysteme sowie einbruchsichere Automatenräume. "Wenn es nicht auf freiwilliger Basis geht, muss die Politik verpflichtende Sicherheitsstandards bestimmen."

Der Polizeipräsident wies darauf hin, dass es kaum mehr klassische Banküberfälle gebe, weil keine hohen Summen in den Filialen verwahrt würden. Dies sei auch bei Automaten möglich. "Wir müssen den Täterbanden die Anreize zu solchen Taten nehmen, sonst wird sich nichts ändern. Aus präventiver Sicht stellt sich mir die Frage, warum zum Teil sechsstellige Geldbeträge in den Geldkassetten der Automaten deponiert werden", sagte Maßmann.

Trainingszentrum für Testsprengungen in den Niederlanden entdeckt

Allein im Januar 2022 soll es deutschlandweit mindestens 40 Taten gegeben haben. Die Täter gingen dabei meist skrupellos vor, wie die Polizei Osnabrück in einer Mitteilung schrieb. Demnach würden die Gefahren für Anwohner, Passanten und Einsatzkräfte zunehmen und die Sachschäden ansteigen. Zur Bekämpfung von Automatenknacker-Banden haben die Polizeidirektion eine Ermittlungsgruppe und die Staatsanwaltschaft eine Zentralstelle eingerichtet. Im Herbst 2021 habe man in einer europäischen Gemeinschaftsaktion 23 Mitglieder einer niederländischen Bande ermittelt und mehrere Personen festgenommen. Dabei sei in den Niederlanden ein Trainingszentrum für Testsprengungen entdeckt und stillgelegt worden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.01.2022 | 08:00 Uhr