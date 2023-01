Stand: 12.01.2023 12:14 Uhr Osnabrück: Polizei fasst Fahrraddieb dank GPS-Tracker

In Osnabrück hat ein GPS-Sender die Polizei zu einem Fahrraddieb geführt. Eine Frau hatte ihr Rad am Montagmittag in der Osnabrücker Innenstadt abgestellt. Als es weg war, konnte die Besitzerin zusammen mit der Polizei das Signal des Senders am Rad verfolgen. Das führte sie zu einem 34-jährigen, der das Rad gerade in einen Transporter laden wollte. Der Mann war der Polizei in den vergangenen Tagen bereits an anderer Stelle mehrfach aufgefallen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Laut Polizei hat er keinen festen Wohnsitz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.01.2023 | 08:30 Uhr