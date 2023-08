Stand: 04.08.2023 15:49 Uhr Osnabrück: Pedelec-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein 64-jähriger Wallenhorster ist am Freitagmorgen in Osnabrück schwer mit seinem Pedelec gestürzt. Laut Polizei zog er sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Ein Autofahrer, vor dessen Wagen der Mann gestürzt war, wählte demnach den Notruf, Ersthelfer reanimierten den Mann bis zum Eintreffen des Notarztes. Anschließend wurde der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, er schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr. Laut Polizei stürzte der Mann vermutlich von allein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.08.2023 | 18:00 Uhr