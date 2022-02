Stand: 04.02.2022 11:19 Uhr Osnabrück: Patient beißt Polizeibeamten in den Oberschenkel

Bei einem Einsatz in einem Osnabrücker Fachkrankenhaus am Donnerstagabend ist ein 25-jähriger Polizist in den Oberschenkel gebissen worden. Die Polizei war eigenen Angaben zufolge alarmiert worden, weil sich ein 31 Jahre alter Patient weigerte, innerhalb der Klinik auf eine andere Station verlegt zu werden. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der sich der Mann wohl stark wehrte. In der Folge biss er den Beamten in den Oberschenkel. Die Wunde musste laut Polizei aufwendig versorgt und genäht werden. Der 31-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

