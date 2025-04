Stand: 08.04.2025 12:12 Uhr Osnabrück: Nächste Bombenräumung vermutlich erst Ende Mai

Die nächste Bombenräumung in Osnabrück findet vermutlich erst Ende Mai statt. Wie die Stadt Osnabrück am Dienstag mitteilte, hat sie einen ursprünglich angedachten Termin - den 27. April - abgesagt. Aktuell gebe es im Lokviertel keine neuen Verdachtspunkte, die bei dem Termin untersucht und wenn nötig unschädlich gemacht werden müssten, erklärte die Stadt. Als nächsten reservierten Termin für eine mögliche Bombenräumung haben die Stadt und der Kampfmittelräumungsdienst den 25. Mai vereinbart. Zu einer Räumung kommt es der Stadt zufolge nur dann, wenn etwa drei Wochen im Voraus mindestens vier Verdachtspunkte vorliegen. Nach Angaben der Stadt ist es aufgrund der hohen Anzahl an bereits gefundenen Blindgängern auf dem Areal äußerst wahrscheinlich, dass dort in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Verdachtspunkte ausgemacht werden.

Diese Termine sind für mögliche Räumungen bis Jahresende reserviert:

22.06.2025

07.09.2025

28.09.2025

12.10.2025

09.11.2025

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück