Osnabrück: Nachtbürgermeister nimmt Arbeit auf

In Osnabrück tritt am zum 1. April Jakob Lübke seine Stelle als Nachtbürgermeister an. Der 27 Jahre alte Musiker soll Ideen für Events entwickeln, zentrale Anlaufstelle für Gastronomen und Kulturschaffende sein und generell das Nachtleben in der Stadt attraktiver machen. Nach einem Jahr Corona-Pandemie sei die Situation in der Branche dramatisch, sagte Lübke. Nachtbürgermeister gibt es unter anderem schon in Mannheim, Mainz und Berlin.

