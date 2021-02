Stand: 22.02.2021 14:18 Uhr Osnabrück: Mutmaßlicher Bankräuber nach 17 Jahren gefasst

17 Jahre nach einem Überfall auf eine Bankfiliale in Osnabrück ist der der mutmaßliche Täter gestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück mitteilte, wurde der 38-jährige Verdächtige bereits am vergangenen Mittwoch in der lettischen Hauptstadt Riga verhaftet. Anlass für die internationale Fahndung nach dem Mann seien neue DNA-Erkenntnisse gewesen, so die Ermittlungsbehörde. Der Beschuldigte soll im Februar 2004 die Angestellten einer Osnabrücker Bankfiliale mit einer Schusswaffe bedroht und rund 10.000 Euro erbeutet haben. Außerdem steht er in Verdacht, ein Jahr später bei einem Banküberfall in Bremen knapp 30.000 Euro erbeutet zu haben. Die Taten sind laut Staatsanwaltschaft noch nicht verjährt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.02.2021 | 13:30 Uhr