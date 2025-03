Stand: 24.03.2025 14:11 Uhr Osnabrück: Mountainbiker am Piesberg abgestürzt und schwer verletzt

Am Piesberg in Osnabrück ist am Sonntagabend ein Mountainbiker abgestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, befand der 24-Jährige sich auf einem Weg im Steinbruch, als er eine Böschung hinunterrutschte. Der Mann konnte sich demnach an einem Baum festhalten und so ein weiteres Abrutschen verhindern. Den Notruf setzte er laut Feuerwehr selbst ab. Sechs Höhenretter der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Mountainbiker zu bergen. Mit einer speziellen Trage brachten sie den schwer verletzten Mann die Schlucht hinunter und in Sicherheit. Er wird nun im Krankenhaus behandelt.

Weitere Informationen Osnabrücker Land: Erste legale Mountainbike-Trails geplant Die Strecken sollen insgesamt sechs Kilometer lang sein. Vorher gab es Konflikte zwischen den Sportlern und Waldbesitzern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.03.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück