Stand: 03.03.2025 09:19 Uhr Millionenschaden nach Parkhaus-Brand - 19-Jähriger in U-Haft

Nach dem Brand in einem Parkhaus in Osnabrück hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Tatverdächtigen ermittelt: Ein 19-Jähriger soll für das Feuer verantwortlich sein. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft. In der Nacht zu Freitag waren mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. Der Schaden an den Autos und am Parkhaus beträgt nach Polizeiangaben mehr als eine Million Euro. Ein Taxifahrer hatte gegen 2 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er ein brennendes Fahrzeug im dritten Stock des Gebäudes bemerkt hatte. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus zwei Seiten des Parkhauses. Zwei Autos und ein Kleintransporter brannten den Angaben zufolge aus, auch Fahrzeuge in der Nähe wurden beschädigt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

