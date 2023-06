Stand: 05.06.2023 12:24 Uhr Osnabrück: Mehr freiwillige Schöffen als erwartet

Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) zeigt sich beeindruckt von der Resonanz zur Schöffenwahl. Diese sei besser als erhofft. Um das Ehrenamt als Schöffe haben sich mehr als doppelt so viele Menschen beworben wie nötig. Demnach haben sich 593 Bürger und Bürgerinnen angeboten - erforderlich sind 228. Das unterstreiche die hohe Bereitschaft der Osnabrücker, sich in diesem wichtigen Ehrenamt zu engagieren, so Pötter. Der Schöffenwahlausschuss kann nun unter den zahlreichen Bewerberinnen und Bewerbern auswählen.

