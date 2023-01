Stand: 17.01.2023 20:04 Uhr Osnabrück: Mann wirft in Polizeiwache Böller auf Polizisten

Nach einem Böllerwurf auf einen Polizisten in einer Osnabrücker Polizeiwache ist ein 38 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der 38-Jährige am 6. Januar die Wache in der Innenstadt betreten. Ohne Kommentar habe der Mann einen "selbstgebauten Sprengsatz" hervorgeholt, entzündet und in Richtung eines Beamten geworfen. Dabei soll es sich um Chinaböller, die mit Klebeband zusammengebunden waren, gehandelt haben. Der Böller habe den Beamten knapp verfehlt und sei auf dem Boden der Wache explodiert. Der Polizist sei durch den Böller leicht verletzt worden. Der 38-Jährige wurde festgenommen.

