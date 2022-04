Stand: 12.04.2022 20:05 Uhr Osnabrück: Mann verursacht betrunken Unfall und schläft ein

Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen betrunken einen Unfall in Osnabrück verursacht. Der Mann kollidierte auf der Bremer Straße frontal mit einem Fahrzeug, das im Gegenverkehr an einer Haltelinie wartete. Nach dem Unfall setzte der Mann seinen Wagen zurück und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn kurz darauf ausfindig machen: Er schlief in seinem Auto und hielt eine volle Bierdose zwischen seinen Beinen. Auf Ansprache reagierte der Mann nur zögerlich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als vier Promille. Es stellte sich heraus, dass er mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer in Erscheinung getreten war und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

