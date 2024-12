Stand: 20.12.2024 08:11 Uhr Osnabrück: Mann nach Auffahrunfall auf A30 schwer verletzt

Auf der A30 bei Osnabrück ist ein Autofahrer in der Nacht zu Freitag mit seinem Wagen auf einen Lastwagen aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei schwer verletzt und musste aus seinem Auto geborgen werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass es zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Riemsloh und Melle Ost in Richtung Osnabrück gekommen ist, weil der Autofahrer wahrscheinlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen war.

