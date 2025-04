Stand: 10.04.2025 14:56 Uhr Osnabrück: Mann in der Innenstadt angegriffen und verletzt

Ein Mann ist in der Osnabrücker Innenstadt angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen mindestens zwei unbekannte Männer einem 42-Jährigen ins Gesicht. Als er am Boden lag, sollen sie auf ihn eingetreten haben. Zeugen eilten dem 42-Jährigen zu Hilfe, die Angreifer ließen den Angaben zufolge daraufhin von ihm ab. Der Vorfall ist laut Polizei bereits in der Nacht zu Sonntag vor einer Kneipe passiert, Anzeige habe das Opfer erst mehrere Tage später gestellt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der 42-Jährige habe "nicht unerhebliche Verletzungen", dazu gehöre eine Fraktur im Gesicht, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet die Helferinnen und Helfer um Kontaktaufnahme. Auch wer Hinweise geben kann, soll sich bei den Beamten in Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327 31 03 oder -21 15 melden. Ob dem Angriff eine Auseinandersetzung vorausging, ist laut Polizei unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück