Stand: 11.02.2022 10:12 Uhr Osnabrück: Mann attackiert nach Brand Polizisten

Bei einem Einsatz wegen eines Garagenbrands in Osnabrück hat ein 37-jähriger Hausbewohner mehrere Polizisten tätlich angegriffen. Nach Angaben eines Sprechers wurde ein 38-jähriger Beamter so schwer verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Eine 34-jährige Kollegin erlitt ebenfalls Verletzungen, konnte aber weiterarbeiten. Der Randalierer hatte laut Polizei in das wegen des Brandes evakuierte Gebäude zurückkehren wollen. Als die Beamten ihn daran hinderten, eskalierte die Situation. Der Angreifer wurde ebenfalls verletzt, im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis lag zunächst noch nicht vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.02.2022 | 08:30 Uhr