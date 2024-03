Stand: 05.03.2024 12:05 Uhr Osnabrück: Ladendiebstahl führt Polizei zu weiteren Delikten

Die Osnabrücker Polizei hat gegen drei 31 bis 54 Jahre alte Männer mehrere Strafverfahren eingeleitet. Laut Polizei wurde das Trio bereits am vergangenen Samstag dabei beobachtet, wie es in Osnabrück hochprozentigen Alkohol an einer Ladenkasse vorbeischmuggelte. Die Männer flüchteten demnach mit einem Auto, wurden aber kurze Zeit später an einer Tankstelle entdeckt und durchsucht. Was genau dabei gefunden wurde, wollte eine Polizeisprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Es seien aber schließlich eine ganze Reihe Verfahren eingeleitet worden: wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls, gewerbsmäßigen Bandendiebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führens eines gefälschten Führerscheins sowie Fahrens ohne echte Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.03.2024 | 06:30 Uhr