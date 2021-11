Stand: 23.11.2021 08:27 Uhr Osnabrück: Inzidenz ist viel höher als offiziell gemeldet

Die Corona-Lage im Raum Osnabrück ist schlechter als bislang angenommen. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) am Montag ausgewiesene Inzidenz ist viel zu niedrig, weil es in Osnabrück zu wenig Personal und dadurch Probleme mit der Statistik gibt. Der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück kommt nach Angaben eines Stadtsprechers mit den Meldungen nicht hinterher. Hintergrund ist, dass der Gesundheitsdienst im Fall eines positiven PCR-Tests zunächst Kontakt zu der infizierten Person aufnimmt und erst danach die Meldung ans RKI rausgibt. Weil es mittlerweile aber so viele Neuinfizierten sind, gibt es inzwischen einen massiven Verzug. Im Raum Osnabrück sind die Werte demnach inzwischen etwa doppelt so hoch wie es das RKI meldet. Offiziell liegt die Inzidenz in der Stadt Osnabrück am Dienstag bei 93,8 - der zweitniedrigste Wert in Niedersachsen.

