Stand: 08.03.2024 08:44 Uhr Osnabrück: Handy am Steuer führt zu Geldwäsche-Verdacht

Die Polizei in Osnabrück ermittelt wegen möglicher Geldwäsche gegen einen 38 Jahre alten Mann. Dabei half den Beamten nach eigenen Angaben ein Zufall: Sie hätten den Autofahrer am Mittwochabend nur kontrolliert, weil er sein Handy am Steuer benutzt haben soll. Als der Mann sich ausweisen wollte, entdeckten die Polizisten in seinem Wagen mehrere Päckchen mit Bargeld. Die Polizei zählte eine fünfstellige Summe, nach Aussage des Mannes die Tageseinnahmen eines Restaurants. Er habe sich dann aber so sehr in in Widersprüche verstrickt, dass das Geld in Absprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde. Der Mann aus Herford (Nordrhein-Westfalen) sei zu einer Wache gebracht worden, die er später wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min