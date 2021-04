Stand: 21.04.2021 08:52 Uhr Osnabrück: Halbe Million Euro für Kinder in der Pandemie

Die Stadt Osnabrück will Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie mit einem Corona-Unterstützungsfonds helfen und stellt dafür eine halbe Million Euro bereit. Das hat der Rat der Stadt am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Das Geld soll zum Beispiel genutzt werden, um Förderunterricht oder Sprachförderung zu bezahlen - etwa für Kinder und Jugendliche, die während des Distanzlernens beim Schulstoff nicht mitgekommen sind. Das Geld soll aber nicht nur für Bildungsangebote ausgegeben werden, sondern auch für Freizeitaktivitäten. Denn die Pandemie belaste die Kinder und Jugendlichen auch psychisch, hieß es in der Ratssitzung. Welche Angebote es genau geben soll, darüber soll jetzt unter anderem mit dem Jugendparlament in Osnabrück beraten werden.

