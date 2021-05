Osnabrück: Große Impf-Aktion in benachteiligtem Stadtteil Stand: 07.05.2021 08:03 Uhr Die Stadt Osnabrück will mit einer Impf-Aktion Menschen im sozial benachteiligten Stadtteil Schinkel erreichen. Heute und am Wochenende sollen bis zu 3.000 Menschen zusätzlich geimpft werden.

Als Impfzentrum dient eine Gesamtschule in Schinkel. Der Stadtteil habe die höchsten Infektionszahlen in Osnabrück, sagte ein Sprecher der Stadt. Dies hänge offenbar damit zusammen, dass die Menschen dort besonders eng zusammenlebten. Außerdem hätten sie oft Jobs, die sie nicht im Homeoffice ausüben können.

Auch Auswärtige können sich anmelden

Es können sich über 60-Jährige impfen lassen, vorher müssen sie sich über eine Internetseite für die Aktion anmelden. Nach Angaben des Organisators, einem Osnabrücker Mediziner, sind die heutigen Termine allerdings bereits ausgebucht. Wie viele der Impfwilligen tatsächlich aus dem Stadtteil stammen, ist unklar. Das Angebot können auch Menschen nutzen, die nicht dort wohnen. An Himmelfahrt in der kommenden Woche ist ein weiterer Aktionstag in Bersenbrück geplant.

Weitere Landkreise planen Impf-Aktionen

Der Landkreis Vechta beginnt am Sonnabend damit, Menschen in Gemeinschaftsunterkünften zu impfen. Ein Impfbus fährt dann Häuser an, in denen Asylbewerber, Obdachlose und Beschäftigte aus der Fleischbranche untergebracht sind. Der Landkreis will sie möglichst in ihrer Landessprache über die Ziele aufklären. Auch der Landkreis Lüneburg sowie Stadt und Region Hannover planen Impf-Aktionen für Menschen in prekären Wohnverhältnissen.

