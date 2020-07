Stand: 21.07.2020 06:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Größter Brand seit 20 Jahren

Nach einem Brand in einem Gewerbegebiet in Osnabrück-Fledder laufen am Dienstagmorgen noch immer die Nachlöscharbeiten. Das Feuer war laut Polizei am Montagmittag in der Werkstatt eines Autohauses ausgebrochen und griff dann auf die angrenzende Lagerhalle eines Reinigungsmittel-Händlers über. Zeitweise fast 150 Einsatzkräfte der städtischen und freiwilligen Feuerwehren aus dem Stadtgebiet am Brandort, um die Flammen zu bändigen. Am späten Nachmittag hatten die Helfer den Brand unter Kontrolle. Die Rauchwolke über dem Brandort war kilometerweit zu sehen. Nach Angaben eines Stadtsprechers war dies einer der größten Brände in Osnabrück in den vergangenen 20 Jahren. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar. Brandermittler wollen heute ihre Arbeit aufnehmen. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge dürfte der Schaden in die Millionen gehen

Zwei Tonnen Ethanol bei Reinigungsfirma

Das Gebäude sei nicht mehr zu retten gewesen und eingestürzt, wie NDR 1 Niedersachsen weiter berichtet. Die Flammen seien auf die benachbarte Halle übergeschlagen. Auch diese drohte laut Stadt Osnabrück einzustürzen. Auf dem Gelände waren zudem Chemikalien gelagert. Darunter waren laut Feuerwehr zwei Tonnen Ethanol.

Stadt untersucht Umgebung auf Verunreinigungen

Zeitweise sollten die Menschen im Stadtgebiet Fenster und Türen geschlossen halten. Das galt einer Stadt-Sprecherin zufolge am Nachmittag aber nur noch für die direkten Nachbarn. Der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz überprüfe die Umgebung auf Verunreinigungen, so die Stadt. Eine Drohne des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen sondiere die Situation aus der Luft. Ein Regenklärbecken sei abgesperrt worden und mindestens 100.000 Liter kontaminiertes Löschwasser abgepumpt worden.

Brandursache noch unbekannt

Mit einer Drohne verschafften sich die Einsatzkräfte zeitweise einen Überblick aus der Luft, um das Ausmaß des Brandes zu erfassen. Die betroffene Fläche hatte laut Stadt eine Größe von rund 3.000 Quadratmetern. Zur Brandursache und der Höhe des Schadens war am Montagabend nichts bekannt. Zwei Menschen erlitten laut Feuerwehr leichte Verletzungen.

