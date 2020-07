Stand: 21.07.2020 14:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Gasbrenner löst offenbar Großfeuer aus

Nach dem Großbrand in einem Gewerbegebiet im Osnabrücker Stadtteil Fledder ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat offenbar ein Mitarbeiter den Brand am Montagmittag verursacht, als er Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen wollte. Der Mann wollte laut Staatsanwaltschaft das Feuer zunächst selbst löschen, wurde dabei aber erheblich verletzt und liegt jetzt im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Hoher Schaden nach Großbrand in Osnabrück 21.07.2020 10:30 Uhr Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Osnabrück ist am Montag ein hoher Schaden entstanden. Die Feuerwehr war auch am Dienstag noch im Einsatz. Zwei Menschen wurden verletzt.







3,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Einer der größten Brände der vergangenen 20 Jahre

Zwei weitere Menschen erlitten laut Feuerwehr leichte Verletzungen. Das Feuer war am Montagmittag in der Werkstatt eines Autohauses ausgebrochen und hatte dann auf die angrenzende Lagerhalle eines Reinigungsmittel-Händlers übergegriffen, wo unter anderem zwei Tonnen leicht entzündliches Ethanol gelagert waren. Bis zu 150 Feuerwehrleute waren am Brandort, um die Flammen zu bändigen. Am späten Nachmittag hatten die Helfer das Feuer dann unter Kontrolle. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Nach Angaben eines Stadtsprechers war dies einer der größten Brände in Osnabrück in den vergangenen 20 Jahren - rund 3.000 Quadratmeter standen in Flammen. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge dürfte der Schaden in die Millionen gehen.

Ermittlungen wegen möglicher Umweltschäden

Bei den Löscharbeiten gelangte Löschschaum in die Hase. Wie die Stadt Osnabrück mitteilte, untersucht der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz jetzt, ob schwerwiegende Schäden zu befürchten sind. Rund 500 Liter Löschschaumkonzentrat mussten am Montag eingesetzt werden, um schwer zugängliche Glutnester zu löschen. Der Großteil des Schaums wurde aus dem nahe gelegenen Regenklärbecken abgepumpt. Offenbar war das abgesperrte Becken aber nicht ganz dicht: So konnte ein Teil des Löschwassers in den Fluss gelangen. Das Schaummittel sei zwar ökologisch abbaubar, in höherer Konzentration könnte es allerdings Schäden verursachen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt deswegen auch wegen möglicher Umweltschäden.

Weitere Informationen 00:28 Großbrand in Lagerhalle in Osnabrück Am Montag ist die Lagerhalle eines Reinigungsmittel-Herstellers in Osnabrück in Brand geraten. Laut Polizei war das Feuer vermutlich auf dem Gelände eines Autohauses ausgebrochen. Video (00:28 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.07.2020 | 09:30 Uhr