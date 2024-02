Stand: 10.02.2024 11:53 Uhr Osnabrück: Frau tritt Polizisten mehrfach ins Gesicht

Eine Frau hat in Osnabrück einen Polizisten attackiert und mehrfach mit einem Schuh ins Gesicht getreten. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, er gilt vorerst als nicht mehr dienstfähig, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Seinen Angaben zufolge hatte die Frau zuvor am Freitagabend wahllos Passanten vor einem Restaurant in Osnabrück bepöbelt. Die Polizei erteilte der 28-Jährigen daraufhin einen Platzverweis. Nach nicht einmal einer halben Stunde sei die Frau zurückgekehrt und habe ihre Störungen fortgesetzt, hieß es. Als Beamte sie daraufhin in Gewahrsam nehmen wollten, eskalierte die Lage: Gleich mehrfach habe die Frau einem 32-jährigen Polizisten mit ihrem Schuh ins Gesicht getreten, so der Sprecher. Sie sei schließlich in eine Klinik gebracht worden.

