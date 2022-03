Osnabrück: Fast zweieinhalb Kilogramm Kokain gefunden

In Osnabrück haben Mitarbeiter des Zolls 2.400 Gramm Kokain im Wert von rund 167.000 Euro beschlagnahmt. Wie der Zoll am Donnerstag mitteilte, kontrollierten Beamte am Mittwochmorgen ein Auto, das zuvor aus den Niederlanden eingereist war. Die Insassen gaben demnach an, in den Niederlanden Urlaub gemacht zu haben und nun auf dem Rückweg nach Dänemark zu sein. Nach eigenen Angaben hätten sie weder Waffen noch Betäubungsmitteln dabei. Laut Zoll machte die Fahrerin einen nervösen Eindruck. Deshalb durchsuchten die Beamten das Auto und fanden zwei Folienpakete unter der Rücksitzbank. Ein Rauschgift-Schnelltest zeigte Kokain an. Darüber hinaus fanden die Zöllner Kleinstmengen Haschisch. Die Insassen des Autos wurden vorläufig festgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min