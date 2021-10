Stand: 03.10.2021 17:04 Uhr Osnabrück: Falsche Ärzte versuchen Telefonbetrug

Telefonbetrüger haben sich als Ärzte ausgegeben, um an das Vermögen von Menschen in Osnabrück zu kommen. Nach Angaben der Polizei versuchten die unbekannten Täter am Sonnabend mit einer immer ähnlichen Geschichte die Angerufenen zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen. Sie gaben demnach vor, Ärzte eines örtlichen Krankenhauses zu sein und berichteten, dass ein Angehöriger der Angerufenen als Notfall eingeliefert worden sei. Dieser benötige ein teures Spezialmedikament aus der Schweiz oder den USA, welches aus eigener Tasche bezahlt werden müsse. Eine ältere Frau erkannte den Betrug nicht und händigte Gegenstände im Wert einer vierstelligen Summe an die Betrüger aus.

