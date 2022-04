Stand: 11.04.2022 18:19 Uhr Osnabrück: Fahrt im Drogenrausch - 75.000 Euro Schaden

Ein 33-jähriger Autofahrer hat in Osnabrück auf einer Strecke von etwa 500 Metern mehrere Unfälle verursacht. Dabei entstand ein Schaden von rund 75.000 Euro. Unter anderem beschädigte der Mann ein weiteres Fahrzeug, eine Ampel, einen Schuppen und eine Schranke, bevor er mit seinem Wagen gegen eine Hauswand fuhr. Laut Polizei stand er unter Drogeneinfluss, hatte keinen gültigen Führerschein und leistete Widerstand, als ihn die Beamten festnehmen wollten. Zudem griff er einen Notarzt an. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein.

Beamte treffen Frau in Hotelzimmer an und finden Drogen

Es stellte sich heraus, dass der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, mit einem Leihauto unterwegs war und keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Mann war zu dem Zeitpunkt der Festnahme in einem Hotel untergekommen. Dort trafen die Beamten auf eine 32 Jahre alte Frau und stießen auf eine größere Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel und mehrere augenscheinlich gefälschte Ausweisdokumente. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Pärchen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ihre Freiheit entlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.04.2022 | 06:30 Uhr