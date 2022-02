Stand: 17.02.2022 10:30 Uhr Osnabrück: Explosionen in brennendem Auto

Im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto ausgebrannt. Der schwarze Kombi war am Fahrbahnrand geparkt, als das Feuer ausbrach. Während Einsatzkräfte versuchten, den Brand zu löschen, kam es an dem Fahrzeug immer wieder zu kleineren Explosionen. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude oder geparkte Fahrzeuge übergriffen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus.

VIDEO: Explosion in Pkw bei Löscharbeiten in Osnabrück (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.02.2022 | 13:30 Uhr