Osnabrück: Explosion in leer stehendem Haus in Bahnhofsnähe Stand: 09.11.2020 11:53 Uhr

Nach Angaben der Polizei gab es am Morgen einen lauten Knall. Wahrscheinlich sei es im Keller des Hauses zu einer Gasexplosion gekommen. Das betroffene Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs steht laut Polizei derzeit leer und wird renoviert. Ausgelöst worden sei die Explosion vermutlich durch eine beschädigte Gasleitung, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Mann, der sich in dem Haus befand, sei schwer verletzt worden. Er habe das Gebäude aber selbst verlassen können und sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Drei weitere Menschen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen, die Fußgänger wurden von umherfliegenden Glassplittern getroffen.

Gasleitung soll geschlossen werden

Die Feuerwehr und die Stadtwerke Osnabrück sind vor Ort, um eine Gasleitung zu schließen. Für die Evakuierten steht auf dem Bahnhofsvorplatz ein Linienbus der Stadtwerke Osnabrück bereit. Der Bahnverkehr ist von dem Einsatz nicht betroffen, allerdings wurden Straßen in der Nähe abgesperrt.

Weitere Informationen Alarm in Lehrte: Schornsteinfeger findet zufällig Gasleck Messungen der Feuerwehr zeigten Explosionsgefahr an. Einsatzkräfte evakuierten 50 Anwohner aus den umliegenden Häusern. (22.10.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.11.2020 | 11:00 Uhr