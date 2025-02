Osnabrück, Emsland und Nienburg: CDU ist klarer Sieger Stand: 24.02.2025 08:29 Uhr Die CDU geht in der Region sowohl bei der Erst- als auch der Zweitstimme als Sieger hervor. Was in den Wahlkreisen Osnabrück-Land, -Stadt, Mittelems und Diepholz/Nienburg I überrascht, erklärt NDR Niedersachsen.

von Patricia Averesch

Die vier Kandidaten der CDU haben die meisten Erststimmen in ihren Wahlkreisen und somit die Direktmandate gewonnen. Nach Angaben der Bundeswahlleiterin ziehen die Kandidaten auch in den Bundestag ein, da die CDU ausreichend Zweitstimmen erhielt und somit das seit der Wahlrechtsänderung geltende Kriterium der Zweistimmendeckung erfüllt ist. Für die Stadt Osnabrück sitzt künftig Mathias Middelberg im Parlament, für Osnabrück-Land Lutz Brinkmann, Albert Stegemann für den Wahlkreis Mittelems sowie Axel Knoerig für Diepholz/Nienburg I. Einzig in der Stadt Osnabrück gab es einen knappen Wahlsieg: SPD-Konkurrent Thomas Vaupel unterlag CDU-Sieger Middelberg mit 1,5 Prozentpunkten. Middelberg holte 29,7 Prozent der Erststimmen.

Ergebnisse aus den Wahlkreisen im Bereich Osnabrück/Emsland

CDU auch bei Zweitstimmen vorn – neu in Osnabrück

Auch bei den Zweitstimmen hat die CDU in allen vier Wahlkreisen der Region gewonnen. Am deutlichsten fällt das Ergebnis in der einstigen CDU-Hochburg aus: Im Wahlkreis Mittelems holte die Partei 39,3 Prozent und verbesserte damit ihr Ergebnis der Bundestagswahl 2021 um 5,4 Prozentpunkte. Das vorläufige Ergebnis der CDU in dem Wahlkreis liegt allerdings weiter deutlich unter ihrem bisherigen Spitzenergebnis aus 2013: Damals holte die CDU beachtliche 56,1 Prozent der Zweitstimmen. Einen Sieg kann die CDU auch in der Stadt Osnabrück verbuchen: Während sie 2021 noch der SPD unterlag, holte sie bei dieser Wahl mit 26,3 Prozent nun mehr Stimmen als die SPD. Bei der vergangenen Wahl holten die Sozialdemokraten in der Universitätsstadt noch 30,2 Prozent der Zweitstimmen, die CDU lediglich 23,2 Prozent.

