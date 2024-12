Stand: 19.12.2024 13:35 Uhr Osnabrück: Elfjähriger von Jugendlichen mit Schlagring attackiert

Am Montagnachmittag ist ein elfjähriger Junge in Osnabrück Opfer eines gewalttätigen Angriffs geworden. Als der Junge aus einem Bus stieg, wurde er laut Polizei von vier Jugendlichen verfolgt und beleidigt. Einer der Täter rammte ihm die Faust in den Bauch, woraufhin die Gruppe gemeinsam auf ihn einschlug. Ein Angreifer habe den Jungen in der Nähe der Bushaltestelle Hellern Nord mit einem Schlagring verletzt, so die Polizei. Die vier Täter sollen zwischen 16 und 18 Jahren alt sein. Einer von ihnen trug eine graue Adidas-Mütze, eine schwarze Northface-Jacke und rote Sneaker. Ein anderer hatte einen schwarzen Kapuzenpullover mit Totenkopf-Emblem an. Ein weiterer war in einer auffälligen neongrünen Jacke gekleidet. Die Polizei Osnabrück ermittelt und bittet Zeugen, sich unter den Telefonnummern (0541) 327 36 03 (tagsüber) und (0541) 327 21 15 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück