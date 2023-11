Stand: 12.11.2023 13:03 Uhr Osnabrück: Dreijähriger bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein dreijähriges Kind ist in Osnabrück bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 51 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag von einem Grundstück auf die Straße gefahren. Dabei nahm er einer 34-Jährigen die Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Die 34-Jährige blieb unverletzt, ihr dreijähriger Sohn auf dem Beifahrersitz erlitt jedoch schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte das Kind ins Krankenhaus. Der 51-Jährige, der leicht verletzt wurde, hatte laut Polizei keine Fahrerlaubnis. Gegen den Osnabrücker seien zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

