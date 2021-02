Stand: 05.02.2021 15:32 Uhr Osnabrück: Corona-Sonderprogramm fördert Kultur

Die Kulturbranche ist von der Coronapandemie stark gebeutelt. Und doch herrscht in den Kulturstätten in der Region kein Stillstand. Die Stadt Osnabrück und mehrere Stiftungen haben in einem Corona-Sonderprogamm knapp 200 Projekte gefördert, mit insgesamt rund 600.000 Euro. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Auch nutzen einige Kulturstätten die Soforthilfen als Modernisierungsschub - gerade jetzt, wo ohnehin ja keine Veranstaltungen stattfinden können. Dennoch befürchten die Kulturschaffenden, dass ach diesen coronabedingten Fördermitteln wieder Sparhaushalte folgen vor allem der Bereich Kultur in den Fokus gerät.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.02.2021 | 15:00 Uhr