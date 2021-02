Stand: 15.02.2021 09:17 Uhr Osnabrück: Corona-Ausbruch beim Speiseeis-Hersteller Froneri

Beim Speiseeis-Hersteller Froneri in Osnabrück grassiert das Coronavirus. Vergangene Woche waren zwölf der 850 Mitarbeitenden positiv auf das Virus getestet worden. Mittlerweile gibt es einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge 43 positive Fälle. Bei einigen von ihnen sei die hochansteckende britische Mutation des Virus B.1.1.7 festgestellt worden. Hatte das Unternehmen noch am Freitag geplant, die Produktion am Dienstag wieder aufzunehmen, ist das jetzt undenkbar. Der Betrieb soll dem Bericht zufolge nun für zwei Wochen geschlossen werden.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: 559 Neuinfektionen, 13 weitere Tote Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt am Sonntag in Landesdurchschnitt bei 62,2 je 100.000 Einwohner. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.02.2021 | 09:30 Uhr