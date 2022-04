Osnabrück: Bombenentschärfung am Sonntag betrifft Tausende Stand: 23.04.2022 09:49 Uhr Morgen steht in Osnabrück eine große Evakuierung an. Im Stadtteil Gartlage ist mindestens ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nun soll die Bombe entschärft werden.

Rund 11.500 Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Wohnungen am Sonntag verlassen. Das teilte die Stadt mit. Ab 9 Uhr werden die Straßen im Evakuierungsbereich gesperrt, auch über die öffentlichen Verkehrsmittel ist der Bereich dann nicht mehr erreichbar. Von der Maßnahme ist auch der Bahnverkehr in Richtung Diepholz, Bremen und Hamburg betroffen. Ab 11 Uhr wird die Strecke für den Zugverkehr gesperrt.

Bürgertelefon freigeschaltet

Die Stadt hat die Betroffenen dringend gebeten, den Evakuierungsbereich bis 9 Uhr zu verlassen, damit zügig mit der Entschärfung des Blindgängers begonnen werden könne. Die Entschärfung könne bis in die Abendstunden dauern. Für Fragen ist heute bis 18 Uhr und morgen ab 8 Uhr ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0541) 323 44 90 geschaltet. Auf ihrer Webseite hält die Stadt zudem Informationen in mehreren Sprachen bereit.

Gesamtschule wird zu Evakuierungszentrum

Von der Evakuierung betroffene Anwohnerinnen und Anwohner können in der Gesamtschule Osnabrück-Schinkel in der Windhorststraße Unterschlupf finden. Für unter Quarantäne stehende Covid-19-Patientinnen und -Patienten ist den Angaben zufolge ein abgetrennter Bereich im Evakuierungszentrum reserviert. Für bettlägerige oder kranke Personen hält die Stadt Transportmöglichkeiten bereit, die über die Regionalleitstelle unter der Telefonnummer (0541) 323 44 55 angefordert werden können.

Stromleitung verläuft entlang der Fundstelle

Von der Maßnahme am Sonntag ist den Angaben zufolge auch das Osnabrücker Stromnetz betroffen, da eine Stromleitung in unmittelbarer Nähe der Fundstelle entlang führt. Um Störungen in der Stromversorgung, die durch Beschädigungen im Fall einer Sprengung möglich sind, auszuschließen, ist eine zusätzliche Leitung verlegt worden.

