Osnabrück: Blindgänger wird gesprengt

In Osnabrück soll am frühen Nachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Am Mittag hat sich der Verdacht bestätigt, dass es sich bei einem auffälligen Objekt auf einem Grundstück im Stadtteil Westerberg um einen Sprengsatz handelt. Weil dieser einen Langzeitzünder habe, könne er nicht entschärft werden, teilte die Stadt mit. Rund 2.200 Anwohner warten derweil außerhalb des Sperrgebiets.

Videos 01:02 So arbeitet der Kampfmittelräumdienst Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sucht mithilfe von Luftaufnahmen nach Blindgängern. Bei Bomben-Verdacht rücken die Experten aus - ein gefährlicher Job. Video (01:02 min)

Wassersäcke sollen Detonation abfedern

Um die Detonationswelle abzufedern, würden weitere Wassersäcke auf der Bombe angebracht, hieß es weiter. Am Morgen wurden vorsorglich Ballasttanks mit Wasser aus dem Rubbenbruchsee befüllt. Der Blindgänger im Waldstück Heger Holz liegt nur rund 50 Meter entfernt von einem Fußweg. Das nächste Wohnhaus steht rund 300 Meter weiter. Während der Sprengung werden Patienten der nahegelegenen Paracelsusklinik in die hinteren Teile des Gebäudes verlegt werden, so die Stadt.

Bürgertelefon freigeschaltet

Bei Fragen ist unter der Rufnummer (05 41) 323 44 90 ein Bürgertelefon geschaltet. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet auf osnabrueck.de.

