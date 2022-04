Osnabrück: Blindgänger muss vor Ort gesprengt werden Stand: 24.04.2022 15:13 Uhr "Der Sprengmeister geht davon aus, dass der Blindgänger mit einem Langzeitzünder ausgerüstet ist", teilte die Stadt Osnabrück am Nachmittag mit.

Deshalb müsse die Bombe vor Ort gesprengt werden. Dafür würden aktuell die Vorbereitungen getroffen. Große Wasserbehälter würden befüllt und Strohballen herbeigeschafft, um die Umgebung vor der zu erwarteten Druckwelle zu schützen, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Die Entschärfung werde weitere Zeit in Anspruch nehmen. Bei dem Blindgänger soll es sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe handeln.

Einige Anwohner zeigen sich uneinsichtig

Am Morgen mussten rund 11.500 Menschen ihre Häuser wegen der Bombenräumung verlassen. Am Mittag hatte die Stadt mitgeteilt, dass sich einige Menschen uneinsichtig gezeigt und damit die Entschärfung verzögert hätten. Außerdem sei ein angeleinter Hund gefunden und mitgenommen worden. Ursprünglich waren die Bewohner aufgerufen, ihre Häuser im Stadtteil Gartlage bis 9 Uhr zu verlassen. Laut Stadt sind auch Drohnen zum Einsatz gekommen. Die Straßen im Evakuierungsgebiet sind weiter gesperrt. Auch über öffentliche Verkehrsmittel ist der Bereich nicht mehr erreichbar. Von der Maßnahme ist zudem der Bahnverkehr in Richtung Diepholz, Bremen und Hamburg betroffen. Die Strecke ist für den Zugverkehr gesperrt.

Bürgertelefon freigeschaltet

Wie lange die Entschärfung des Blindgängers dauert, ist weiter unklar. Für Fragen ist ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0541) 323 44 90 geschaltet. Auf ihrer Webseite hält die Stadt zudem Informationen in mehreren Sprachen bereit.

Gesamtschule wird zu Evakuierungszentrum

Von der Evakuierung betroffene Anwohnerinnen und Anwohner konnten in der Gesamtschule Osnabrück-Schinkel in der Windhorststraße Unterschlupf finden. Bis zum Mittag hatten sich dort mehr als 300 Menschen eingefunden, hieß es von der Stadt. Für unter Quarantäne stehende Covid-19-Patientinnen und -Patienten ist den Angaben zufolge ein abgetrennter Bereich im Evakuierungszentrum reserviert.

Stromleitung verläuft entlang der Fundstelle

Von der Bombenräumung ist den Angaben zufolge auch das Osnabrücker Stromnetz betroffen, da eine Stromleitung in unmittelbarer Nähe der Fundstelle entlang führt. Um Störungen in der Stromversorgung, die durch Beschädigungen im Fall einer Sprengung möglich sind, auszuschließen, ist eine zusätzliche Leitung verlegt worden.

