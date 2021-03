Stand: 30.03.2021 12:06 Uhr Osnabrück: Betrunkener läuft über sieben parkende Autos

In Osnabrück hat die Polizei am Montagnachmittag einen betrunkenen Mann festgenommen, der über sieben parkende Autos gelaufen ist. Nach Angaben eines Sprechers hatten Zeugen beobachtet, wie der 21-Jährige erst auf die Motorhauben sprang und dann über die Dächer rannte. Polizeibeamte konnten ihn wenig später festnehmen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, muss er bis zur Gerichtsverhandlung in Haft bleiben.

