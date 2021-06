Stand: 14.06.2021 09:21 Uhr Osnabrück: Betrunkener Autofahrer verletzt zwei Polizisten

Ein betrunkener Autofahrer hat zwei Polizisten in Osnabrück verletzt. Zeugen sei der 38-Jährige aufgefallen, weil er in seinem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinie und rote Ampeln passierte und dabei andere Verkehrsteilnehmende gefährdete, teilte die Polizei mit. Die Beamten hielten ihn schließlich in der Nacht zu Sonntag an. Nachdem er erst nach mehreren Versuchen seinen Motor abstellen konnte, versuchte er zu Fuß zu flüchten. Als die Polizisten ihn festnahmen, wehrte er sich so heftig, dass beide verletzt wurden. Erst mit der Hilfe weiterer Kollegen konnte der Mann auf eine Polizeiwache gebracht werden. Auch dort wehrte er sich, als man ihm Blut abnehmen wollte. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Schon bevor er den Polizisten auffiel, fuhr er mit seinem Auto gegen eine Hauswand und verursachte einen Schaden von rund 10.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.06.2021 | 09:30 Uhr