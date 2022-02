Stand: 15.02.2022 12:27 Uhr Osnabrück: Beamte fassen mutmaßlichen Einbrecher am Tatort

Die Polizei Osnabrück hat am Montagabend einen Einbrecher festgenommen. Zeugen hatten um 21.12 Uhr einen Einbruch in ein Café gemeldet. Als die Ermittler am Tatort eintrafen, ergriff eine Person die Flucht. Die Beamten stellten einen 37 Jahre alten Mann aus Osnabrück und brachten ihn zu Boden. Der mutmaßliche Einbrecher leistete nach Polizeiangaben erheblichen Widerstand gegen die Festnahme. Der 37-Jährige sowie zwei Polizisten verletzten sich bei dem Handgemenge an auf dem Boden herumliegenden Glassplittern. Die Männer wurden in einem Krankenhaus versorgt. Ein Polizist ist wegen eines Schnitts in der Handfläche nicht dienstfähig. Der polizeibekannt 37-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam, nachdem ihm zuvor eine Blutprobe entnommen war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

