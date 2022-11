Stand: 10.11.2022 13:36 Uhr Osnabrück: Alkoholisierter Autofahrer fährt in Garagenwand

In Osnabrück ist ein Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag von der Straße abgekommen und in eine Garagenwand gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem 27-Jährigen nach dem Unfall ein Alkoholwert von fast zwei Promille festgestellt. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut entnommen wurde. Die Polizei beschlagnahmte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein des 27-Jährigen. Das Auto musste abgeschleppt werden. In der Garagenwand entstanden den Angaben zufolge durch den Aufprall mehrere Risse mit einer Länge von mehr als einem Meter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.11.2022 | 13:30 Uhr