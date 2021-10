Stand: 20.10.2021 10:34 Uhr Osnabrück: Ärzte kritisieren Modellprojekt für Grippeimpfung

Nach der Corona-Impfung kommt die Grippeschutzimpfung. Die Nachfrage ist da, aber die Hausärzte haben oft nicht genug Impfstoff. Die Ärzte in Osnabrück kritisieren, dass seit dem vergangenem Jahr in einem Modellprojekt auch Apotheken die Grippeimpfung anbieten. Laut dem Osnabrücker Bezirksvorsitzenden der Ärztekammer, Steffen Grüner, führt das zu einem Impfstoffmangel in den Praxen. Er bezeichnet das niedersächsische Modellprojekt als unausgegoren. Ärztinnen und Ärzte seien in der Lage, flächendeckend gegen Grippe zu impfen - wenn man sie lasse und mit ausreichend Impfstoff versorge. Ein weiteres Problem sei, dass es keine öffentliche Übersicht gebe, welche Apotheken die Grippeimpfung anbieten. So kommt es vor, dass Apotheken den Impfstoff vorrätig haben, aber ihre Kunden davon nichts wissen.

