Stand: 30.11.2021 09:30 Uhr Osnabrück: Abbiegender Lkw überrollt Radfahrer

In Osnabrück ist am Montagabend ein 27-Jähriger von einem Lastwagen erfasst worden. Der Student starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei war der Lkw-Fahrer auf dem City-Ring unterwegs und wechselte die Spur, um nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er den Radfahrer vermutlich. Dieser sei vom Sattelauflieger überrollt worden.

VIDEO: Osnabrück: Radfahrer wird von Lastwagen überrollt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.11.2021 | 06:30 Uhr