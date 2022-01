Stand: 24.01.2022 07:18 Uhr Osnabrück: Ab heute Besuchsverbot in Niels-Stensen-Kliniken

In den Krankenhäusern der Niels-Stensen-Kliniken in der Region Osnabrück gilt seit heute ein Besuchsverbot. Der Grund sind die steigenden Corona-Fallzahlen. Das Verbot gilt unter anderem im Marienhospital Osnabrück, dem Christlichen Klinikum Melle und dem Elisabeth-Krankenhaus in Thuine. Ausnahmen gebe es beispielsweise für Besuche auf der Palliativstation, in Sterbefällen und für Begleitpersonen bei Geburten, heißt es. Bis wann das Verbot gilt, ist derzeit noch unklar.

