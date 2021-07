Stand: 19.07.2021 12:19 Uhr Osnabrück: 93-Jährige von Auto angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in der Osnabrücker Innenstadt ist am Sonntagnachmittag eine 93 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 36-jähriger Autofahrer beim Abbiegen die Seniorin übersehen, die an der Kreuzung Miquelstraße/Iburger Straße die Straße überquerte. Der Wagen stieß mit der Frau zusammen, die daraufhin stürzte. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 93-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.07.2021 | 13:30 Uhr