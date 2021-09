Stand: 19.09.2021 10:12 Uhr Osnabrück: 80-Jähriger drei Tage nach Unfall gestorben

Drei Tage nach einem Unfall in Osnabrück ist am Freitag ein 80-jähriger Mann seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war am Dienstagmorgen zu Fuß auf der Rheiner Landstraße vom Pkw einer 45-Jährigen erfasst worden. Die Frau erlitt bei dem Unfall einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

