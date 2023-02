Stand: 17.02.2023 22:00 Uhr Osnabrück: 39-Jähriger greift Ex-Partnerin an und flieht

Nach einem gewalttätigen Angriff auf seine Ex-Partnerin hat die Polizei am Donnerstag mit einem Einsatzkommando in Osnabrück einen 39-Jährigen festgenommen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde die Angegriffene durch Tritte und Schläge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 36-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Frau hatte am Donnerstagmorgen per Notruf die Polizei gerufen. Die Polizei suchte daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem flüchtigen Mann. Beamte eines Einsatzkommandos nahmen ihn schließlich am Donnerstagnachmittag fest. Staatsanwaltschaft und Polizei werteten den Angriff auf die 36-Jährige als versuchtes Tötungsdelikt. Der 39-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

