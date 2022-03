Stand: 30.03.2022 16:10 Uhr Osnabrück: 3.500 Schüler demonstrieren für Frieden

Der Krieg in der Ukraine treibt weiterhin viele Menschen zu Demonstrationen auf die Straße. Schülerinnen und Schüler in Osnabrück haben am Mittwoch wieder zur Demo aufgerufen, mit erhofften 6.500 Teilnehmenden sollte sie dieses Mal noch größer werden als Anfang März. Am Ende kamen laut Polizei 3.500 junge Menschen zusammen. Dass es weniger wurden als erhofft, hatte nach Angaben von Teilnehmenden auch damit zu tun, dass der Aufruf zur Demo recht kurzfristig gekommen war. Ruhig und friedlich bekundeten sie ihre Solidarität mit den Menschen im Krieg. Zudem gibt es am Mittwochabend ab 18 Uhr noch eine Kundgebung in der Innenstadt vor dem Dom. Dazu haben die Osnabrücker Friedensinitiative, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die katholische Friedensbewegung Pax Christi aufgerufen. Erwartet werden rund 500 Teilnehmende.

VIDEO: 3.500 Schülerinnen und Schüler gegen den Ukraine-Krieg (1 Min)

