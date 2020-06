Stand: 22.06.2020 16:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: 30 Tönnies-Mitarbeiter in Quarantäne

Ein Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens, der in einem Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) beschäftigt war, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Landkreis Osnabrück auf Anfrage von NDR Niedersachsen mitgeteilt. Den Angaben zufolge ermittelt derzeit der Gesundheitsdienst die Kontaktpersonen des Infizierten. Etwa 30 Werkvertragsarbeiter von Tönnies stehen im Raum Osnabrück unter Quarantäne.

Bislang nur als "Kontaktpersonen" geführt

"Sie sind sicherheitshalber per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gestellt worden", sagte ein Sprecher des Landkreises. Da die Personen negativ getestet wurden, gelten sie demnach im Moment nur als Kontaktpersonen. Familienangehörige von Kontaktpersonen kommen nicht in Quarantäne. In dem Fall, dass einer der unter Quarantäne stehenden Tönnies-Mitarbeiter doch noch Symptome zeigen sollte, sollen dessen Kinder zu Hause bleiben, so der Sprecher weiter. Bei dem Fleischverarbeiter aus Ostwestfalen gibt es aktuell mehr als 1.300 Corona-Fälle.

