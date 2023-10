Stand: 30.10.2023 07:39 Uhr Osnabrück: 28-Jähriger wegen Kinderpornografie vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Osnabrück muss sich ab Montag ein 28-Jähriger verantworten, weil er kinderpornografische Dateien besessen und weitergegeben haben soll. Laut Anklage soll der Osnabrücker in zwölf Fällen entsprechende Aufnahmen per Messenger an andere Kontakte verschickt haben. Mehrere Hundert Aufnahmen, die Kindesmissbrauch zeigen, sollen außerdem auf den Geräten des Mannes gefunden worden sein. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

